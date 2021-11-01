В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации
Сергей Попов
Сергей Попов
12:44, 02 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Власти считают неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Правоохранительные органы ведут с этим борьбу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы, — сказал Песков.
Он подчеркнул, что подделка любых документов, к которым относятся и сертификаты о вакцинации, должна караться в соответствии с законом.
Песков добавил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации продвигаются позитивно. По его словам, договорённость может быть достигнута в обозримой перспективе.
Ранее сообщалось, что в Крыму полиция разоблачила группу медиков, выдававших гражданам поддельные сертификаты о прививках. В отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.