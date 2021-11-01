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В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации

12:44, 02 ноября 2021
В Кремле назвали неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти считают неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Правоохранительные органы ведут с этим борьбу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подделка любых документов, к которым относятся и сертификаты о вакцинации, должна караться в соответствии с законом.

Песков добавил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации продвигаются позитивно. По его словам, договорённость может быть достигнута в обозримой перспективе.

Ранее сообщалось, что в Крыму полиция разоблачила группу медиков, выдававших гражданам поддельные сертификаты о прививках. В отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

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