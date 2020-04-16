Кремль надеется, что проблемы с контролем пропусков в Москве не повторятся

https://static.news.ru/photo/ba182f56-7fd2-11ea-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле выразили надежду, что столичные власти сделают выводы после проблем, возникших при контроле пропусков для перемещения по городу накануне.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что подобные проблемы больше не повторятся.

Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений, — сказал он.

Также Песков сообщил, что в данный момент ситуация с пропусками в столице нормализовалась, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа составила около четырёх тысяч рублей.