Кремль надеется, что проблемы с контролем пропусков в Москве не повторятся

В Кремле выразили надежду, что столичные власти сделают выводы после проблем, возникших при контроле пропусков для перемещения по городу накануне.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что подобные проблемы больше не повторятся.
Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений, — сказал он.
Также Песков сообщил, что в данный момент ситуация с пропусками в столице нормализовалась,
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа составила около четырёх тысяч рублей.
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