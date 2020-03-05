https://static.news.ru/photo/96e718b6-5ec7-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле надеются, что авторы анонимных сообщений о «минировании» самолётов понесут заслуженное наказание. В настоящее время вычислением и поиском злоумышленников занимаются российские спецслужбы. Об этом 5 марта в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что все сведения о подобных случаях регулярно докладываются главе государства Владимиру Путину. Информацию президент получает из докладов ФСБ. По словам Пескова, работа спецслужб в отношении злоумышленников ведётся в настоящее время, публичными такие расследования быть не могут.

Будем надеяться, что рано или поздно автора ложных сообщений поймают и накажут, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный сообщил о минировании самолёта, который 5 марта вылетел в Омск из столичного аэропорта Шереметьево. Об угрозе нахождения на борту воздушного судна взрывного устройства журналистам рассказал источник в экстренных службах.

Самолёт Airbus А320 из Москвы в Омск вылетел примерно в 8 часов по московскому времени. Как только борт набрал высоту, на электронную почту Шереметьево пришло анонимное сообщение. Неизвестный заявил, что самолёт до Омска заминирован.