Вопрос весеннего призыва сейчас изучают в Кремле. Его могут перенести на какое-то время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, власти обсудят эту тему совместно с Минобороны, после чего будет вынесено решение,
Весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля.
Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании на базе российских вузов специальных военных учебных центров по подготовке как офицерского, так и рядового состава.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен