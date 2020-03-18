https://static.news.ru/photo/8c03b494-6909-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вопрос весеннего призыва сейчас изучают в Кремле. Его могут перенести на какое-то время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти обсудят эту тему совместно с Минобороны, после чего будет вынесено решение, передаёт РИА Новости.

Весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании на базе российских вузов специальных военных учебных центров по подготовке как офицерского, так и рядового состава.