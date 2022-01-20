В Кремле анонсировали ряд переговоров Путина 20 января

Президент России Владимир Путин встретится в четверг, 20 января, с мэром Москвы Сергеем Собянининым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Кроме того, по его словам, около 19:00 по московскому времени российский лидер проведёт международный разговор.

Будет международный телефонный разговор, думаю, в районе семи вечера мы дадим сообщение на этот счёт. Днём у него идут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы [Сергеем] Собяниным, — сказал Песков.

Он добавил, что Собянин доложит Путину о положении дел в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжает распространяться штамм коронавируса «омикрон». По словам Собянина, количество заболевших увеличилось вдвое. В связи с этим мэрия продлила до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также Собянин призвал перевести на удалённый режим максимальное число работников.

Он уточнил, что число госпитализаций остаётся сравнительно небольшим, однако в связи с возможным ростом заболеваемости в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей.