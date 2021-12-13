В Кремле анонсировали план по борьбе со штаммом COVID «омикрон»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова может представить план правительства по борьбе с «омикрон»-штаммом во вторник, 14 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 13 декабря стало известно, что «омикрон» выявлен уже у 16 туристов, прибывших из ЮАР. Власти оценили их состояние как «удовлетворительное».

Во вторник будет совещание с членами правительства. Там скорее всего Голикова проинформирует о правительственном плане в отношении штамма «омикрон», — сказал Песков.

Ранее Голикова сообщила, что информация об эффективности отечественных препаратов против нового штамма COVID-19 появится в течение двух недель, учёные уже работают над этим вопросом. По её словам, меры по предупреждению распространения этой вариации уже приняты.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он отличается высокой контагиозностью, а также, по некоторым данным, снижает эффективность вакцин. Сейчас «омикрон» выявлен в 63 странах мира. В России он подтвердился у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.