В кремах известного бренда нашли опасное вещество Роспотребнадзор обнаружил бензол в швейцарских кремах La Roche-Posay

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Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов La Roche-Posay бензол, способный вызывать рак, следует из ответа ведомства на обращение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Как пишет РИА Новости, образец с канцерогеном был куплен на Wildberries.

При этом подчеркивается, что в аналогичном продукте, приобретенном в аптеке, этого ядовитого вещества не оказалось в составе. В итоге Роспотребнадзор направил письмо в Wildberries с призывом не допускать к реализации опасную продукцию.

Благодарю руководителя Роспотребнадзора Анну Юрьевну Попову за внимательное отношение к безопасности и здоровью граждан, а также за проведенную проверку и полученные результаты, — подчеркнул Леонов.

В марте New York Post писала, что косметическая компания L'Oréal SA объявила об отзыве всех партий крема от прыщей Effaclar Duo бренда La Roche-Posay. В его составе обнаружили опасный канцероген — бензол. На официальном сайте La Roche-Posay в России сказано, что Effaclar Duo снят с производства.

В свою очередь доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что, выбирая крем для тела, необходимо учитывать состав и качество ингредиентов, чтобы избежать аллергических реакций и раздражения кожи. По его словам, лучше выбирать кремы без эфирных масел или с минимальным их содержанием.