В Красноярском крае уволили учительницу, которая унижала школьницу

В городе Ачинске Красноярского края уволили учительницу, которая унижала школьницу, пишет «МК в Красноярске». Детский омбудсмен края Ирина Мирошникова сообщила об этом в докладе по итогам работы за 2021 год. Только после её вмешательства администрация школы, психолог и специалисты управления образования обратили внимание на проблему.

По результатам работы с данной ситуацией можно сделать вывод о том, что бездействие администрации школы, классного руководителя, психолога учебного заведения позволило конфликту войти в тяжёлую стадию, вовлекло всех учащихся класса в конфликт и привело к серьёзным межличностным проблемам, — сказала омбудсмен.

Из-за этого у школьницы случился нервный срыв. В итоге с девочкой провёл работу психолог, учительницу уволили. Было принято решение о работе психолога также с целым классом.

Ранее в Санкт-Петербурге учительнице начальных классов школы № 321 объявили выговор после того, как она показала четвероклассникам выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонTV». Взыскание связано с тем, что педагог использовала на уроке материалы, «не соответствующие возрастным особенностям обучающихся». Этот фильм имеет маркировку 18+, родители некоторых учеников рассказали про истерику у детей после него.