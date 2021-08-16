В Красноярском крае учительницу обвинили в использовании мата

Учительница из школы в посёлке Горном в Красноярском крае Дарья Лейко сообщила, что удаляет свой аккаунт в Tik Tok из-за того, что руководство сочло некоторые её ролики неподобающими. Об этом пишет «МК в Красноярске».

Недавно, после выхода статьи обо мне в местных СМИ, позвонила директор школы и сказала, что мама одного из учеников грозится заявить в прокуратуру из-за моей якобы некомпетентности, — сообщила Дарья.

По мнению матери ученика, учительница записывала видео во время уроков вместо того, чтобы преподавать предмет. Хотя, на самом деле, все ролики были сняты после уроков, сообщила педагог.

В свою очередь, руководство школы не грозило увольнением и не требовало удалять канал, но это решение было принято для того, чтобы не продолжать конфликтную ситуацию. В комментариях в соцсети сама учительница получила много поддержки со стороны школьников и их родителей. Даже директор школы после этой истории предложила создать кружок видеомонтажа, делится Дарья.

Однако в управлении образования Ачинского района заявили, что у учительницы был неподобающий контент, где звучали нецензурные слова и использовались кадры с детьми без согласия родителей. Сама Дарья отрицает использование мата и заявила, что все ролики были сняты в рамках педагогической этики.

Ранее российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом высмеял на своей странице в Instagram публикации в СМИ о регионах РФ с наибольшим зарплатным неравенством. Шоумен посвятил этому стихотворение, не обойдясь без нецензурных выражений.