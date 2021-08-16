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В Красноярском крае учительницу обвинили в использовании мата

15:02, 16 августа 2021
В Красноярском крае учительницу обвинили в использовании мата Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Учительница из школы в посёлке Горном в Красноярском крае Дарья Лейко сообщила, что удаляет свой аккаунт в Tik Tok из-за того, что руководство сочло некоторые её ролики неподобающими. Об этом пишет «МК в Красноярске».

Недавно, после выхода статьи обо мне в местных СМИ, позвонила директор школы и сказала, что мама одного из учеников грозится заявить в прокуратуру из-за моей якобы некомпетентности,сообщила Дарья.

По мнению матери ученика, учительница записывала видео во время уроков вместо того, чтобы преподавать предмет. Хотя, на самом деле, все ролики были сняты после уроков, сообщила педагог.

В свою очередь, руководство школы не грозило увольнением и не требовало удалять канал, но это решение было принято для того, чтобы не продолжать конфликтную ситуацию. В комментариях в соцсети сама учительница получила много поддержки со стороны школьников и их родителей. Даже директор школы после этой истории предложила создать кружок видеомонтажа, делится Дарья.

Однако в управлении образования Ачинского района заявили, что у учительницы был неподобающий контент, где звучали нецензурные слова и использовались кадры с детьми без согласия родителей. Сама Дарья отрицает использование мата и заявила, что все ролики были сняты в рамках педагогической этики.

Ранее российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом высмеял на своей странице в Instagram публикации в СМИ о регионах РФ с наибольшим зарплатным неравенством. Шоумен посвятил этому стихотворение, не обойдясь без нецензурных выражений.

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