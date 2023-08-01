В Красноярском крае три подростка задержаны за диверсию на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое несовершеннолетних были задержаны в Красноярском крае по делу о диверсии на железнодорожном перегоне, сообщила пресс-служба восточного межрегионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

Установлено, что 30 июля трое несовершеннолетних, действуя по заданию неустановленного лица, совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне ст. Шушь — ст. Шарыпово, расположенных в городе Шарыпово Красноярского края, — сообщили в пресс-службе.

Фигурантам было предъявлено обвинение в организации диверсии, направленной на разрушение объектов транспортной инфраструктуры. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подготовке теракта в отношении 15-летнего подростка из Самарской области. Подозреваемый планировал поджечь здание школы, для чего уже приобрел зажигательную смесь. Подростка задержали вблизи тайника, где он хранил четыре бутылки с зажигательной смесью. Суд избрал школьнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, стало известно, что группа подростков устроила поджог на железнодорожном перегоне у платформы Матвеевской в Москве. Дети согласились на диверсию за вознаграждение в 10 тысяч рублей.