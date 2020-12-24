В Красноярском крае планируют объявить 31 декабря нерабочим днём

https://static.news.ru/photo/22182a56-45ae-11eb-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Красноярского края приняли решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днём после слов президента РФ Владимира Путина, поддержавшего идею сделать последний день года выходным днём по всей стране.

Отмечается, что в правительстве региона сейчас готовятся соответствующие документы, чиновники изучают возможность освободить жителей региона от работы 31 декабря без переносов выходных дней.

Сегодня утром принято решение объявить 31 декабря выходным днём. Указ сейчас готовится. Юристы прорабатывают детали документа, в том числе рассматривают возможность сделать это без переноса с другого выходного дня, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать последний день года выходным по всей стране. Он заявил, что такое решение принять на федеральном уровне нельзя, но рекомендовал решить этот вопрос главам субъектов РФ.

31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января. На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.