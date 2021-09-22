Силовики поймали студента, планировавшего вооружённое нападение на техникум

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали студента техникума, который собирался расправиться со своими однокурсниками. Нападение он планировал осуществить 1 сентября. Готовясь всё лето, злоумышленник приобрёл различные виды оружия, сообщает Telegram-канал «112».

Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали третьекурсника Южного аграрного техникума в Красноярском крае. Сообщается, что 1 сентября он планировал убить четверых человек, с которыми ранее у него произошёл конфликт. Для этого он приобрёл нож и патроны к аэрозольному пистолету «Пионер», а также изготовил пусковое устройство.

Подготовка к преступлению шла с мая, однако осуществить задуманное 18-летнему юноше помешали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

20 сентября в Перми первокурсник юридического факультета госуниверситета Тимур Бекмансуров расстрелял студентов университета, погибли шесть человек, ещё 43 пострадали. А в мае произошла стрельба в гимназии № 175 в столице Татарстана. В результате атаки погибли девять человек — двое учителей и семеро учеников.

Заместитель председателя всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин в беседе с NEWS.ru заявил, что для предотвращения подобных трагедий необходимо коренным образом пересмотреть образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания.