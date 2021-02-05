Власти Красноярского края анонсировали дополнительные претензии «Норникелю»

https://static.news.ru/photo/58a83470-67b0-11eb-8882-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительные претензии о возмещении вреда объектам природы будут выдвинуты к «Норникелю». Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее сообщалось, что «дочка» «Норникеля» Норильско-таймырская энергетическая компания должна будет выплатить по иску Роспотребнадзора штраф в размере 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске.

Ожидаемое и справедливое решение... После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края, — сообщил Усс в Instagram.

На возмещение ущерба потребуются годы. Также Усс пожаловался, что представители «Норникеля» затягивали процесс вместо того, чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб. Всё это, по его мнению, не красит имидж компании.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

В свою очередь в Росрыболовстве отметили, что авария на ТЭЦ в Норильске нанесла водным биологическим ресурсам ущерб, в материальном выражении равный 3,5 млрд рублей, однако главная претензия ведомства не связана с деньгами. Виновники ЧП должны заняться восстановлением запасов рыбы, писал NEWS.ru.