В Красноярске задержали пытавшегося примкнуть к ВСУ жителя Абакана

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Силовики задержали в красноярском аэропорту жителя Абакана, который пытался примкнуть к Вооруженным силам Украины, передают представители ФСБ РФ. Мужчину подозревают в покушении на государственную измену. Он пытался попасть на территорию Украины транзитом через одну из стран СНГ, пишет РИА Новости.

Задержан житель Абакана республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях, — говорится в сообщении ФСБ.

Для этого, заметили в спецслужбе, задержанный уже совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

В красноярский аэропорт обвиняемый в госизмене прибыл, чтобы попасть на Украину через одну из стран СНГ, считают в ФСБ.

Ранее двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене. По данным спецслужб, агенты с Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

Летом 2022 года задержанный привлек к шпионажу своего приятеля. Последний передавал Киеву данные об объектах ФСБ с помощью мессенджера WhatsApp.