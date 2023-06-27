В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую 526 млн рублей ФСБ задержала в Красноярске организованную группу, обналичившую более 526 млн рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске группу из четырех людей по подозрению в незаконном обналичивании более 526 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Задержанным вменяют неправомерный оборот денежных средств, а также незаконное образование юридического лица. В отношении них возбудили уголовные дела по аналогичным статьям — ч. 2 ст. 187 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Пресечена противоправная деятельность членов организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что четверо мужчин, вступив в преступный сговор и действуя в составе организованной группы, для обналичивания денежных средств создали более 60 фирм-однодневок, — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве добавили, что члены организованной группы использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов этих компаний и тем самым вывели из легального безналичного оборота 526 млн рублей.

Росфинмониторинг предложил с 1 января 2026 года обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных паспорта и ИНН получателя. В документе отмечается, что из сведений, которые обяжут указывать кредиторов, нужно исключить дату рождения и отчество.