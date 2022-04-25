В Красном Кресте рассказали, как Россия помогает беженцам из Донбасса

Беженцы из ДНР и ЛНР в России могут рассчитывать на государственную поддержку — предоставление мест временного проживания, организацию питания в пунктах размещения, выплаты от правительства в размере 10 тысяч рублей, а также медицинскую помощь и содействие в оформлении документов, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Он уточнил, что беженцы также могут получить дополнительную гуманитарную помощь, пишет «Парламентская газета».

Её (дополнительную гуманитарную помощь. — NEWS.ru) выдают в пунктах временного размещения, а также в региональных отделениях Российского Красного Креста. Кроме того, в некоторых регионах выдаются аптечные и продуктовые ваучеры. Также для детей мы доставляем игрушки и книжки, а для школьников — канцелярские принадлежности, — сообщил Савчук.

По словам медика, беженцам также выдают сим-карты с льготными тарифами, чтобы они могли связаться с родными. Савчук добавил, что в Красном Кресте даже составили собирательный портрет донора — образ человека, который обычно жертвует в помощь нуждающимся. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге чаще приходят мужчины (52%). Чаще всего благотворитель работает на стабильной работе и обладает средним достатком или выше.

Ранее врио главы представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси заявил, что беженцам из Донбасса на территории России оказывается помощь высшего уровня, включая психологическую и материально-финансовую поддержку. По данным МВД, свыше 1200 жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины получили временное убежище в России в период с 18 февраля по 16 марта. Наибольшее количество людей разместились в Пензенской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской областях, а также в Крыму.