В Красногорске заложили первый камень в фундамент новой детской больницы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Красногорске заложили первый камень в основание фундамента новой областной детской больницы. В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и известный врач Леонид Рошаль, сообщает «360».

В здании высотой в восемь этажей разместятся 28 отделений, в том числе отделения реанимации, нейрохирургии, неврологическое и кардиологическое. Работать в больнице будут около 400 врачей и ещё тысяча медицинских сотрудников.

Мы редко такие торжественные мероприятия проводим в начале строительства, но здесь мы решили сделать такую церемонию, потому что для нас это эпохальное событие, — отметил Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, что в Московской области 1,5 миллиона детей и им нужен госпиталь, отвечающий мировым стандартам.

По словам Рошаля, они ждали этого момента 50 лет. Заслуженный врач также выразил благодарность правительству за то, что этот проект наконец-то воплотится в жизнь.

Больницу планируется построить за три года — к четвёртому кварталу 2024 года. Ожидается, что медицинское учреждение сможет ежегодно оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов.

Ранее глава региона Андрей Воробьёв рассказал, что с июля в Подмосковье начнут действовать новые стандарты жилищного строительства. Теперь многоэтажные дома будут строить без мусоропроводов, а вход в каждый дом станет доступным для маломобильных жителей.