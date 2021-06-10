В Красногорске заложили первый камень в фундамент новой детской больницы

В Красногорске заложили первый камень в основание фундамента новой областной детской больницы. В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и известный врач Леонид Рошаль, сообщает «360».
В здании высотой в восемь этажей
Мы редко такие торжественные мероприятия проводим в начале строительства, но здесь мы решили сделать такую церемонию, потому что для нас это эпохальное событие, — отметил Воробьёв.
Губернатор подчеркнул, что в Московской области 1,5 миллиона детей и им нужен госпиталь, отвечающий мировым стандартам.
По словам Рошаля, они ждали этого момента 50 лет. Заслуженный врач также выразил благодарность правительству за то, что этот проект наконец-то воплотится в жизнь.
Больницу планируется построить за три года — к четвёртому кварталу 2024 года. Ожидается, что медицинское учреждение сможет ежегодно оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов.
Ранее глава региона Андрей Воробьёв рассказал, что с июля в Подмосковье начнут действовать новые стандарты жилищного строительства. Теперь многоэтажные дома будут строить без мусоропроводов, а вход в каждый дом станет доступным для маломобильных жителей.