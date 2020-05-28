В «Красное & Белое» опровергли сообщение о нарушении прав работников

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Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» опровергает выводы омбудсмена в Свердловской области о нарушениях трудовых прав своих сотрудников.

Ранее о нарушениях сообщила Омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, сотрудники сети жаловались на плохие условия труда и проблемы с выплатами зарплат.

Информация, которая была озвучена... Мерзляковой, не соответствует действительности и содержит недостоверную информацию, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

В пресс-службе добавили, что сеть работает с российскими гражданами по Трудовому кодексу, заключает с работниками трудовой договор и выплачивает зарплаты только на карты, причём не два раза в месяц, а три. Также отмечается, что проводимые ранее проверки государственными органами не обнаружили никаких нарушений ТК.

Как писал NEWS.ru, из-за вспышки коронавирусной инфекции на складе сети магазинов алкогольной продукции «Красное & белое» Следственный комитет открыл уголовное дело.