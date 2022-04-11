В Краснодарском крае ввели «жёлтый» уровень террористической опасности

В двух районах Краснодарского края, граничащих по морю с Украиной, введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Речь идёт о Щербиновском и Ейском районах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 апреля подписал соответствующее распоряжение.

С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов. Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112, — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

5 апреля Курская область подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских вооружённых сил стали позиции российских пограничников в Суджанском районе. Также из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, территории России снаряды не достигли, а огневые точки были подавлены. О жертвах и разрушениях в тот день не сообщалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал сообщения об обстреле российских пограничников в Курской области «очень серьёзными». При этом он подчеркнул, что он не располагает подробностями о случившемся.

Ранее в Воронежской, Курской и Брянской областях был введён «жёлтый» уровень террористической угрозы. Речь идёт об отдельных районах, граничащих с Украиной.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».