В Краснодарском крае спрогнозировали ливни до середины августа

Ливни продолжат идти в Краснодарском крае до 15 августа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росгидромета.

Особенно сложная погодная ситуация ожидается 13–15 августа в западной половине Краснодарского края, а именно на черноморском побережье в районе Геленджика, Анапы, где за сутки ожидается выпадение 70–100 мм осадков, в районе Новороссийска примерно столько же осадков — 80–120 мм, — заявили в Росгидромете.

В Крыму, по словам синоптиков, до 14 августа включительно будут ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с.

Об опасном циклоне на юге России предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сказал, что погода на юге России будет определяться компактным, но очень энергичным циклоном, который самое сильное влияние окажет на Крым.

Ранее из-за ливней предупредили о возможной эвакуации жителей Керчи. От сильного дождя разлились реки Катерлез и Восточный Булганак. По прогнозам, ливни могут продолжаться до конца 13 августа.