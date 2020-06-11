В Краснодарском крае отменили внутренние пропуска

https://static.news.ru/photo/cd6435dc-abdd-11ea-b00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Краснодар/vk.com

Пропуска для передвижения между муниципалитетами перестанут действовать с 12 июня в Краснодарском крае.

Об этом заявил губернатор области Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать, — сказал он.

По словам Кондратьева, ситуация с COVID-19 в Краснодарском крае на данный момент положительная. Он подчеркнул, что 75% пациентов с коронавирусом выздоровели и «это один из лучших показателей в стране», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани. Ограничительные меры в регионе будут действовать до 21 июня.