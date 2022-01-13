В Краснодаре возбудили дело после нападения собак на людей

После случаев нападения бродячих собак на люде в Краснодаре завели уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации. Как сообщили в региональном главке СК России, должностные лица МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» города не приняли должных мер по организации работы в части отлова бродячих животных и их изоляции, а также регулирования численности безнадзорных домашних животных на территории краевого центра.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками управления бездомные собаки в разных округах города неоднократно проявляли агрессию по отношению к гражданам, в том числе к детям, нападали и кусали их, причиняя различные телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий. В рамках расcледования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры принимались должноcтными лицами учреждения для исключения подобных ситуаций. Cледствием выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и принимаются меры к исключению возникновения таких проиcшествий впредь.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в Якутске поймали около 400 бездомных собак. Рейды начались после того, как 29 декабря было обнаружено растерзанное бродячими животными тело женщины. Однако, несмотря на завершение операции, сегодня утром бродячим псом было совершено нападение на несовершеннолетнего, а власти предупреждают о сохранении опасности.