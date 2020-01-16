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Необычное предложение сделали родителям новорождённых в одном из столичных перинатальных центров. Там внедрили видеонаблюдение за недоношенными детьми. Видеотрансляцию в постоянном режиме можно смотреть на любом устройстве — например, на смартфоне.

Инициаторы эксперимента уверены: это поможет родителям, которые не имеют возможности всё время находиться с малышом, чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на...