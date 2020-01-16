Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин обещал оказать поддержку «Яндексу», заявил советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов.

В своё Telegram-канале член партии отметил, что Мишустин хвалил российскую компанию.

Как писал NEWS.ru, ранее руководство партии сообщило, что КПРФ пока воздержится от одобрения кандидатуры Мишустина на должность главы правительства.

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

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