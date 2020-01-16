Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин обещал оказать поддержку «Яндексу», заявил советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов.
В своё Telegram-канале член партии
Как писал NEWS.ru, ранее руководство партии сообщило, что КПРФ пока воздержится от одобрения кандидатуры Мишустина на должность главы правительства.
Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.
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