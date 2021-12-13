В КПРФ рассказали, сколько недоплатили пенсионерам с 2016 года

Правительство России в среднем недоплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции, заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин в ходе выступления при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста, сообщает URA.RU. Он отметил, что уровень индексации ниже инфляции примерно в три раза.

Результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей, — сказал Смолин.

Смолин отметил , что в 2015 году официальный уровень инфляции составил 12,7% и по закону пенсии следовало индексировать соответствующим образом, однако итоговый уровень индексации составил лишь 4%. В КПРФ подсчитали разницу между положенным по закону и установленным по решению уровнем индексации.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что пенсионеры, отработавшие в сельской местности 30 и более лет, которые в настоящее время не трудоустроены, получают повышенную пенсию. С 1 января 2022 года право на «сельскую надбавку» будет сохраняться у граждан независимо от места их проживания. Работа, которая выполнялась до 1992 года в колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.