В КПРФ рассказали, что Зюганов «рвётся в бой» и хочет вернуться в Госдуму

Госпитализированный лидер КПРФ Геннадий Зюганов идёт на поправку и готов уже в ближайшее время вернуться в Госудуму, сообщил URA.RU представитель партии. Отмечается, что коммунисты ждут скорейшего выздоровления Зюганова, однако врачи пока не готовы назвать точных сроков выписки политика из больницы.

Будет ли Геннадий Андреевич присутствовать на заседаниях на следующей неделе — пока под вопросом, не факт, что его к этому моменту выпишут из ЦКБ. Но сам он очень хочет уже вернуться в здание парламента, пойти на радио, на ТВ, выступать с пламенными речами. Чтобы никто не сомневался, что всё в норме и он не болеет, — сообщил источник в КПРФ.

Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко рассказал NEWS.ru, что глава КПРФ проходит в больнице плановую госпитализацию. Политик отправился в медицинское учреждение, потому что такие рекомендации дали медики. Выписать его планируют «через пару-тройку дней».

Сам Зюганов вчера, 12 февраля, сообщил, что чувствует себя хорошо, однако ещё находится под наблюдением врачей.