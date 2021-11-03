В КПРФ раскритиковали СМИ за «травлю» депутата Рашкина

Федеральные телеканалы посвятили инциденту с обнаружением в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина туши убитого лося в общей сложности более часа эфирного времени. В традиционных и интернет-СМИ появилось свыше четырёх с половиной тысяч публикаций на эту тему. Все сюжеты и материалы носят негативный характер. Такие данные приводятся в исследовании КПРФ, результаты которого имеются в распоряжении NEWS.ru.

В партии указали, что с 29 октября по 1 ноября на пяти центральных федеральных каналах — Первый, «Россия», НТВ, ТВЦ и РЕН ТВ — вышло 37 сюжетов, посвящённых Рашкину. Ещё 44 сюжета показали другие телеканалы, в числе которых РБК, «Россия 24», «Звезда».

В КПРФ отметили, что инциденту с Рашкиным было посвящено гораздо больше эфирного времени, чем охотничьему скандалу с бывшим главой Иркутской области Сергеем Левченко в 2018 году и «травле» губернатора Хакасии Валентина Коновалова за выплату сверхпремий чиновникам в 2019-м. Кроме того, в тех сюжетах сама партия упоминалась значительно реже.

Валерий Рашкин mvdmedia.ru

Традиционные и интернет-СМИ посвятили Рашкину 4756 публикаций. В целом они сводятся к тому, что у парламентария следует отобрать мандат и исключить его из партии.

В КПРФ отметили, что аудитория соцсетей оценивает ситуацию здраво: считает призывы против Рашкина политически ангажированными и не соответствующими содеянному, даже если факт браконьерства подтвердится. Кроме того, в партии обратили внимание на то, что многочисленные подобные случаи с участием единороссов СМИ не замечаются.

В качестве примеров коммунисты привели инцидент с убийством лося в Белореченском заказнике, в котором заподозрили высокопоставленных рязанских чиновников, напомнили о появившемся в соцсетях фото депутата Магаданской городской думы от ЕР на фоне десятков убитых гусей, а также об оставшемся безнаказанным убийстве бобра депутатом Госдумы Николаем Валуевым.

Ранее в КПРФ предположили, что тушу лося Рашкину могли заранее подложить недоброжелатели. Депутата могли подставить, поскольку он активный член партии.