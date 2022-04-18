В КПРФ призвали «проверить элиты» после побега чиновников из России

В СССР государственные лица никогда бы не позволили себе бежать из страны во время кризиса, заявил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. В связи со 100-летием с момента основания Советского Союза он призвал проверить, насколько высокие чины готовы «принять вызовы», которые теперь стоят перед Россией.

Особенно хочу отметить, что в СССР в страшном сне не могло присниться, чтобы государственные лица такого уровня позволяли бы себе бежать из страны в момент кризиса, ещё одна важная цель этой инициативы — проверить, насколько наши элиты сейчас готовы принять те вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед страной, — сказал Ющенко.

Представитель КПРФ также прокомментировал внесённый в Госдуму проект закона о возвращении России флага СССР. По словам Ющенко, это будет «мощнейшим символом» для страны на фоне обострённой геополитической ситуации и «нападок» со стороны Запада. Он также назвал флаг Советского Союза «историей, которую мы потеряли».

Это знамя обозначает правопреемственность России и СССР, тем более что в этом году отмечается 100 лет с момента основания Советского Союза, плюс ко всему это будет мощнейший символ для нашего народа, учитывая реалии текущего дня и всесторонних нападок на Россию со стороны западных стран, — добавил пресс-секретарь партии.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть России советский флаг в качестве государственного. По мнению авторов законопроекта, принятие данной инициативы будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках. В поддержку своей позиции парламентарии заявили, что Знамя Победы, водружённое в мае 1945 года над берлинским Рейхстагом, было именно красного цвета.