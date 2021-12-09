КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования

Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в России. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Его авторы считают, что в нынешнем виде система ДЭГ не обеспечивает реализацию основополагающих принципов выборов.

Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений Федеральных законов, — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Депутаты напомнили, что в ходе выборов в Госдуму 17–19 сентября были выявлены серьёзные недостатки в онлайн-голосовании. В ЦИК частично признали это и заявили, что в столице подобная форма голосования применяться не будет.

В числе претензий к ДЭГ коммунисты назвали отсутствие правовых механизмов, гарантирующих установление подлинности личности голосующего, проблему свободного доступа к электронным спискам избирателей, отсутствие регламента наблюдения за онлайн-голосованием и доступа к контролю за работой ПО. Кроме того, они отметили, что система не имеет барьеров против хакерских атак и взломов.

Ранее сообщалось, что КПРФ и кандидаты в Госдуму от партии подали свыше 30 исков, оспаривающих результаты ДЭГ. В октябре Пресненский суд Москвы рассмотрел первый из них, отказав в его удовлетворении.

Президент Владимир Путин заявил, что сомневаются в дистанционном электронном голосовании те, кому не понравился результат выборов в Госдуму. Глава государства считает, что это не связано с качеством его организации.