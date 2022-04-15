В КПРФ объяснили, как их депутат стал самым богатым парламентарием

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко объяснил, как его однопартиец, самый богатый депутат Госдумы Владимир Блоцкий смог заработать свои 3,5 млрд рублей. По словам прессекка, парламентарий продал бизнес, передаёт Daily Storm.

Блоцкий является большим специалистом, в том числе по работе в аграрном комитете, имеет большой опыт работы в рыбной отрасли, поэтому мы относимся к нему в первую очередь как к специалисту, — заявил Ющенко.

Ранее стало известно, что Блоцкий увеличил свой доход в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Ющенко также указал в декларации о доходах сведения о нескольких земельных участков и домов, в том числе в Великобритании.

Ранее стало известно, кто из депутатов Госдумы владеет наибольшим количеством объектов недвижимости. Представитель партии «Единая Россия» Алексей Ткачёв задекларировал 146 земельных участков и два жилых дома.