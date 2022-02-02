В КПРФ негативно оценили идею лишать гражданства за суррогатный алкоголь

Лишение гражданства России за производство и оборот суррогатного алкоголя — слишком жестокое наказание и не должно заменять собой уже существующие санкции, потому что у таких людей, скорее всего, есть семьи и дети, считает депутат от партии КПРФ Юрий Синельщиков. По его мнению, за каждое преступление в российском законодательстве и так предусмотрено соответствующее наказание, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По большому счёту, я против того, чтобы лишать и забирать гражданство у тех людей, которым мы его «подарили». Есть другие меры. Если совершил преступление, значит надо его в колонию отправить, если административный проступок — оштрафовать. А забрать гражданство у человека, который оброс семьёй, ну как это будет выглядеть, и что мы с этого получим? Оторвём отца от детей, разорвём семью пополам, — высказался Синельщиков.

Он напомнил, что преступник, отбывший своё наказание в местах лишения свободы, может вернуться домой и жить нормальной жизнью. Лишение гражданства РФ же, по мнению депутата, можно приравнять к пожизненной ссылке. Синельщиков считает, что столь жестокая мера может оказаться страшнее для преступников, чем заключение в тюрьму.

Ранее члены Совета Федерации заявили о намерении внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Они предполагают отзыв российского гражданства у ранее принятых в него и депортацию на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем.