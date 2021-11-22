В КПРФ назвали дело Рашкина «политической расправой»

Несмотря на признание депутата Госдумы Валерия Рашкина себя «морально виновным» в убийстве лося, в КПРФ продолжают считать его дело политическим. Во фракции заявили, что не видят оснований для снятия с члена партии депутатской неприкосновенности, заявили РИА Новости депутаты от КПРФ. Такую рекомендацию ранее выдвинула комиссия ГД, а в Генпрокуратуре заявили о намерении добиваться для Рашкина меры пресечения.

Позиция председателя высказана, фракция единодушна. Очевидно, что это политическая расправа. <...> С одной стороны, мы видим, что это политически мотивированное решение, а с другой стороны — нет никакой необходимости принимать [решение о снятии неприкосновенности], учитывая готовность Рашкина как компенсировать вред, так и давать все необходимые показания, — прокоментировал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов состоявшееся 22 ноября заседание комиссии Госдумы по мандатным вопросам, по итогам которого депутатам было рекомендовано дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко добавил, что члены фракции высказали на этом заседании позицию партии и поддержали придать статус политизированности данному делу.

Голосование депутатов по вопросу лишения Рашкина неприкосновенности может пройти 25 ноября. Если большинство выскажутся за, то Генпрокуратура получит право провести ряд следственных действий, а также избрать в отношении депутата-коммуниста меру пресечения с запретом определённых действий.

Ранее Рашкин признал себя «морально виновным». По словам парламентария, приглашающая сторона — его знакомые — заверила, что все необходимые для охоты разрешительные документы есть, однако он не проверил их.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат рассказал, что участвовал в охоте.