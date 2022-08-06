В KP.RU оценили идею журналиста Мардана о возрождении ГУЛАГа на Украине Главред KP.RU Сунгоркин осудил журналиста Мардана за идею возродить ГУЛАГ в Запорожье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный редактор KP.RU Владимир Сунгоркин раскритиковал предложение журналиста издания Сергея Мардана об устройстве ГУЛАГа на территории Запорожской области, передает «Подъем». По мнению Сунгоркина, подобными заявлениями разжигается вражда между братскими народами.

Так нельзя, это перебор. Призывы к ГУЛАГу — игра очень опасная. Я Сергею сказал: если до ГУЛАГа дело дойдет, то тебя же и расстреляют в первых рядах, тебя же в ГУЛАГ посадят с формулировкой, что ты разжигал ненависть между братскими украинским и русским народами, — заявил главред.

По словам Сунгоркина, он уже лично провел беседу с Марданом и тот пообещал принести публичные извинения и объяснения в следующем эфире своего шоу.

Сергей Мардан — ведущий авторского шоу на радио KP.RU. В одном из последних выпусков он бурно отреагировал на новость о том, что украинские учителя в Запорожье отказываются сотрудничать с российскими военными. Он предложил возродить для них ГУЛАГ.

Не знаю, выселить их из квартиры… Ну вот что-нибудь в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например. Они же ждут ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГ, например, чтобы шуба завернулась, — высказался он.

Ранее член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что Запорожская область потеряна для Украины. По его словам, регион «навсегда найден Россией» и станет ее неотъемлемой частью.

Также он рассказал, что пока власти области самостоятельно справляются с подготовкой к референдуму. Однако не исключено, что в ближайшем будущем они обратятся за консультациями к российской стороне.