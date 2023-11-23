В Костомукше рассказали о фильтрации бегущих в Финляндию мигрантов Часть бегущих в Финляндию мигрантов направляют на КПП в Мурманскую область

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Власти Костомукши: часть беженцев перенаправляются на КПП в Мурманскую область

Карельские власти перенаправляют беженцев, желающих попасть в Финляндию, с пункта пропуска «Люття» на КПП, которые располагаются севернее, сообщил NEWS.ru помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис. Он признал, что приходится заниматься фильтрацией мигрантов во избежание их массового наплыва.

Часть людей, которые желают пересечь границу именно как беженцы, заворачиваем и перераспределяем эти потоки дальше на север и по другим местам. То есть занимаемся фильтрацией, чтобы не было массового наплыва, — сообщил Бозис.

Он добавил, что пункты пропуска, которые располагаются севернее КПП «Люття», пока справляются с наплывом мигрантов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Бозис

Есть пункт пропуска «Салла» в Мурманской области. Пока о каком-то критическом развитии ситуации не было слышно, — добавил Бозис.

Он объяснил, почему именно Костомукша стала местом наплыва беженцев. По мнению помощника главы городского округа, город рядом с пунктом пропуска в Финляндию находится «ближе всех именно к Ленинградской области», откуда мигранты прибыли после того, как 18 ноября власти Финляндии закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией.

Также Бозис рассказал, что жители Костомукши, а также волонтеры покупали беженцам с Ближнего Востока и Африки, желающим попасть в Финляндию, воду и продукты. При этом он признал, что некоторые продавали мигрантам еду и велосипеды за деньги.

Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи». Норвегия также готова закрыть КПП на границе с РФ.