В Константинополе опального священника РПЦ восстановили в сане Священник Уминский восстановлен в сане протоиерея Константинопольским синодом

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Алексей Уминский

Синод Константинопольского патриархата восстановил в сане протоиерея Алексея Уминского, сообщает канал «Православие и зомби». Он будет служить в одном из приходов церкви в Европе.

Ранее сообщалось, что Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах. По словам журналиста Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), это произошло после того, как священнослужитель дал ему интервью.

Позже церковный суд РПЦ принял решение об извержении из священного сана протоиерея Уминского. Священнослужитель ранее отказался читать молитву о Святой Руси во время литургии. Сам он не посетил ни одного заседания церковного суда, поэтому вердикт был вынесен без него.

Суд посчитал, что протоиерей нарушил священническую присягу, что является клятвопреступлением. Решение было направлено на подпись патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Информацию о вынесении вердикта подтвердил заместитель председателя Епархиального суда.