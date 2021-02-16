В конкурсе «Инносоциум» приняли участие студенты из 70 регионов России

https://static.news.ru/photo/d9c3ce50-705e-11eb-b769-96000091f725_660.jpg Фото: innosocium.ru/facebook.com

Свои работы на участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум» отправили учащиеся более чем из 180 вузов по всей стране. Приём заявок был завершён 15 февраля.

Мы видим большой интерес к социальному проектированию среди российских студентов. В этом году в конкурсе приняли участие студенты 180 вузов из 70 регионов. Многие из них предложили уникальные проекты, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, чтобы помочь самореализоваться, научиться новому, расширить круг общения, каждый день находить повод для радости и делать что-то важное для себя и своих близких, — высказалась заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, председатель жюри конкурса «Инносоциум» Галина Карелова.

Организаторами «Инносоциум» стала соцплатформа Фонда Росконгресс. Он был создан при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Совета Федерации Федерального собрания РФ и Российского союза ректоров. Главной целью этого конкурса является акцентирование внимания российских студентов к решению социально значимых проблем, которые сейчас особо актуальны.

Конкурс «Инносоциум» в 2021 году проводится не впервые, его реализуют уже третий год. Все предложенные проекты студентов будут оценивать в трёх номинациях: «Поддержка семьи и семейных ценностей», «Женское лидерство» и «Активное долголетие». Сейчас все идеи молодёжи отправлены на оценку Экспертного совета. В него входят представители крупных социально ориентированных компаний, некоммерческих организаций и институтов развития, а также образовательных учреждений. Финалисты будут определены совсем скоро — 28 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что отборочный этап конкурса социальных проектов «Инносоциум» стартовал 16 ноября 2020 года. Он продлился до 31 января.