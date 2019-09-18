https://static.news.ru/photo/7574eb8a-dac5-11e9-9256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве и Московской области 22 сентября ожидается мокрый снег и резкое понижение атмосферного давления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столичном регионе также прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с. Он отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям Москвы и Подмосковья будет казаться, что температура отрицательная.

Наиболее неблагоприятным и некомфортным днём будет воскресенье: и дождь, и мокрый снег, — передаёт слова Вильфанда ТАСС .

Днём 22 сентября воздух в Москве прогреется лишь до 5–7 градусов тепла, в Подмосковье — до 3 градусов. Давление приблизится к 730–732 мм ртутного столба, что и станет причиной появления дождя и снега. Уже 20 сентября могут начаться ночные заморозки. 23 сентября давление нормализуется.

Ранее News.ru писал, что во время Московского марафона в «Лужниках» 22 сентября за спортсменами будут следить велосипедисты-медики, заявил директор соревнования Дмитрий Тарасов.