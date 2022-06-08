В «Коммерсанте ФМ» ответили, могут ли сотрудники быть причастны к взлому Главред «Коммерсантъ FM» Воробьёв: Сотрудники не причастны к взлому радиостанции

Фото: Владимир Астапкович/ИТАР-ТАСС

Работа в студии радиостанции «Коммерсантъ FM»

Главный редактор «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьёв прокомментировал NEWS.ru взлом радиостанции. В эфире звучали гимн Украины и антивоенные песни. По его словам, сотрудники радиостанции не причастны к этому.

Насколько я знаю систему безопасности, действующую на «Коммерсантъ ФМ», сотрудники просто физически не могли бы совершить подобный взлом, им элементарно не хватит прав доступа к системе, — заявил Воробьев.

Радиостанция «Коммерсантъ ФМ» подверглась хакерской атаке. В эфире был запущен гимн Украины и антивоенные песни. На радиостанции отметили, что эфир будет скоро восстановлен. Также отмечается, что работа «Коммерсантъ ФМ» продолжается на YouTube.

6 июня стало известно, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт Минстроя России и потребовали выплатить им 0,5 биткоина до 7 июня. В противном случае злоумышленники грозят слить в публичный доступ личные данные пользователей сайта.