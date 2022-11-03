В «Комитете солдатских матерей» назвали плюсы двухлетней службы в армии Юрист КСМ Латынин: два года в армии дадут РФ настоящих специалистов, а не стреляющих раз в год

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Двухлетняя служба в армии позволит подготовить «действительно запасников с военно-учетной специальностью (ВУС)», а не «стрелявших один-два раза в год», заявил NEWS.ru юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин. Таким образом эксперт прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета увеличить срок службы по призыву на год. Латынин подчеркнул, что главным минусом возможного возвращения двухлетней службы станет общественный резонанс, «потому что у нас многие граждане вообще не понимают, что такое военная служба».

Если увеличат срок службы, никто не задумается, что есть свои плюсы. Выпасть из реальностей [на два года] тоже никому не хочется, но никто не подумает, что парень из глухой деревни захочет в ВС РФ, получить военно-учетную специальность, поймет, нужно ли ему служба, проникнется ею и через два года заключит контракт. Государство получит через два года действительно специалистов своего военного дела в запасе, а не тех, кто стреляет раз-два в год, — отметил Латынин.

Юрист отметил, что благодаря полученной ВУС отслуживший два года в армии сможет трудоустроиться «на гражданке» или доучиться на тех же электрика или токаря. По его словам, за два года можно было бы получить достаточный уровень знаний для работы по специальности после дембеля.

Сам термин «дедовщина» — неплохой. Это военнослужащий более раннего призыва, он учит [молодых] военнослужащих превратностям службы. Дедовщина, как термин, изначально не подразумевала избиений и издевательств. Будучи прокурорским работником, сколько раз я слышал от ребят: у меня «дедушка» был хороший, учил всему как «откосить», «потеряться». Проблема неуставных отношений не в сроке службы, а в командования на местах, офицерах, позволяющих те или иные неуставные отношения, перекладывающих свои обязанности на военнослужащих по призыву, — добавил Латынин.

По его словам, после сокращения службы до одного года ВС РФ столкнулись с тем, что, «фактически, все эти новшества пошли в минус тем реалиям, которые были в ВС РФ — не смогли готовить специалистов с ВУС, которых раньше готовили за два года».