https://static.news.ru/photo/d3fe1906-cd96-11e9-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил, что пребывающим в белгородской колонии футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву могут выдать положительную характеристику для ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии, — цитирует «Московский Комсомолец» Максименко.

По его словам, игроки активно пропагандируют здоровый образ жизни, они организовали несколько спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им число осуждённых, которые занимаются в колонии спортом, увеличилось.

Как писал News.ru, флешмоб «Казнить нельзя помиловать» в поддержку условно-досрочного освобождения Мамаева и Кокорина стартовал в Instagram. Об этом сообщил организатор акции и активист Игорь Шумилин. По его словам, только за 12 часов в ней приняли участие более 700 человек.