В КНР сравнили обвинения в создании COVID с ложью об оружии у Ирака

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Утверждения о лабораторном происхождении коронавируса в Китае можно сравнить с ложными обвинениями Ирака в обладании оружием массового уничтожения. Об этом заявил представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй в своём Twitter.

По мнению китайского представителя, происхождение COVID-19 является научным вопросом, его следует изучать учёным всего мира и ни в коем случае не политизировать.

Кампания, направленная на политизацию исследования и дискредитацию Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад, — написал Пэнъюй.

Дипломат убеждён, что любые выводы о происхождении коронавируса следует делать в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и научно обоснованными методами.

Госсекретарь США Колин Пауэлл незадолго до вторжения США в Ирак заявил, что имеет информацию из первых рук о наличии у главы Ирака Саддама Хусейна технологий по производству биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, якобы произведённым в Ираке. В дальнейшем выяснилось, что это была фальшивка.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что это сделано в лаборатории.