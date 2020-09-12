Российские дети оказались самыми читающими в мире

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, в каком возрасте жители России уделяют чтению больше всего времени.
По его словам, юные россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают чаще своих сверстников из других стран и таким образом занимают первое место по этому показателю.
После 15 — сороковое. После 30 — шестидесятое, — сообщил Степашин во время пленарного заседания Форума креативного бизнеса.
Одной из причин такой тенденции, считает президент союза, стало современное образование, в том числе болонская система, а также отношение к школе как к услуге.
Он отметил, что уделять меньше внимания книгам стали и в семьях.
Только 10% сегодня первую книжку ребёнок узнает от мамы, папы и бабушки с дедушкой, —
цитируетСтепашина РИА Новости.
«Российская креативная неделя» проходит с 11 по 13 сентября в Парке имени Горького.
Ранее NEWS.rписал, что более 42% читателей хотели бы добавить серию книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в школьную программу, а ещё 30% — детектив Бориса Акунина «Азазель».
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