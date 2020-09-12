Российские дети оказались самыми читающими в мире

https://static.news.ru/photo/dbc45e14-f4e8-11ea-86ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, в каком возрасте жители России уделяют чтению больше всего времени.

По его словам, юные россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают чаще своих сверстников из других стран и таким образом занимают первое место по этому показателю.

После 15 — сороковое. После 30 — шестидесятое, — сообщил Степашин во время пленарного заседания Форума креативного бизнеса.

Одной из причин такой тенденции, считает президент союза, стало современное образование, в том числе болонская система, а также отношение к школе как к услуге.

Он отметил, что уделять меньше внимания книгам стали и в семьях.

Только 10% сегодня первую книжку ребёнок узнает от мамы, папы и бабушки с дедушкой, — цитирует Степашина РИА Новости.

«Российская креативная неделя» проходит с 11 по 13 сентября в Парке имени Горького.

Ранее NEWS.rписал, что более 42% читателей хотели бы добавить серию книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в школьную программу, а ещё 30% — детектив Бориса Акунина «Азазель».