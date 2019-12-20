https://static.news.ru/photo/7c40998a-2324-11ea-b207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Московском городском спортивно-стрелковом клубе, где занимался подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, идут следственные действия. Вместе с тем, никакие обыски там не проводятся, сообщил начальник управления информации и коммуникаций «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) Игорь Филимонов.

Он подчеркнул, что организация оказывает полное содействие следователям.

Следственные действия идут, но это глобальные следственные действия. У нас никаких обысков не проводится, — заявил Филимонов NEWS.ru.

Какие-либо детали он раскрывать не стал, рекомендовав обращаться за подробностями в Следственный комитет.

Как писал NEWS.ru, 19 сентября в центре Москвы на Улице Большая Лубянка около здания ФСБ было совершено нападение. Вооружённый мужчина устроил стрельбу, но некоторое время спустя погиб в результате ответного огня.

Также погиб один сотрудник ФСБ, пятеро человек, в том числе случайный прохожий, были ранены.

Подозреваемый — житель подмосковного Подольска Евгений Манюров — на сайте Московского стрелкового клуба значится в числе призёров по практической стрельбе: он занял третье место на соревнованиях «Наша оборона», которые проходили в ноябре.

По факту стрельбы в столице возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование ведёт центральный аппарат Следственного комитета.

Как писал NEWS.ru, в ходе обыска дома у Манюрова найден арсенал оружия. Им он владел на легальных основаниях.