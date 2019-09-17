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Женщина ехала в поезде в китайский город Гуанчжоу и во время поездки так сильно расхохоталась, что вывихнула челюсть и застыла с открытым ртом.

Пострадавшая не могла нормально говорить и двигаться от боли, пишет « Ридус ». К счастью, в этом же поезде ехал врач Луо Вэньшэн.

По словам медика, сначала ему показалось, что у женщины инсульт. Поняв причину проблемы, Вэньшэн порекомендовал весёлой пассажирке немедленно обратиться в больницу, так как не является специалистом в области вывихов.

Другие пассажиры стали уговаривать медика решить проблему на месте. Поддавшись на их уговоры, он вправил челюсть пострадавшей.

Сделал это, когда она отвлеклась, и, к счастью, всё вернулось на своё место, — рассказал Вэньшэн.

При этом женщина уже сталкивалась с вывихом челюсти ранее, рассказал её попутчик врачу.

Ранее News.ru писал о другом странном случае, который произошёл с китайским подростком. Житель города Ханчжоу сначала чувствовал незначительный дискомфорт во рту, но не обращал на это внимания. Когда дошло до того, что из-за боли он не смог самостоятельно выйти на улицу, родители насильно отвели сына в больницу.