Китайцы назвали русское блюдо с невыносимым вкусом

https://static.news.ru/photo/8ba25004-4c3a-11eb-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователь китайской платформы Sohu порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с невыносимым вкусом.

Любимое блюдо русских к алкоголю — солёная рыба. Или, как её называют, вяленая, но формально сырая рыба. Вкус у неё действительно невыносимый. Но русским очень нравится, — приводит РИА Новости слова автора публикации.

Его также удивило то, что в России могут засолить или замариновать что угодно, в частности, огурцы, помидоры, грибы, капусту и даже мясо.

Автор публикации добавил, что в домашних условиях традиционные русские напитки можно закусывать всем, что имеется под рукой — чёрным хлебом, луком, картофелем и даже «запахом меховой шапки».

Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях, писал NEWS.ru.