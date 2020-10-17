В Китае назвали главные составляющие русской кухни

https://static.news.ru/photo/a126b86e-1140-11eb-aa52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Водка, чёрный хлеб и икра — главные составляющие русской кухни. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Журналисты издания считают, что основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса. Среди овощей они сочли популярной белокочанную капусту, лук, морковь и свёклу.

А черный хлеб, водка и икра — своего рода «три мушкетёра» русской кухни, — цитирует РИА Новости вывод авторов.

Также в издании пояснили, что в России давно знают о полезных свойствах чёрного хлеба, который легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему. Это связано с большим количеством ферментов и витаминов. А бутерброд с маслом и икрой остаётся особым лакомством в России.

Что касается водки, то китайцы признали, что у русского народа особое отношение к этому напитку. Их также восхищает, что россияне могут её пить не закусывая, а «занюхивая» кусочком чёрного хлеба.

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