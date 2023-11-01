В Кисловодске спасли ребенка, повисшего на карнизе девятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кисловодске Ставропольского края удалось спасти девятилетнюю девочку, повисшую на карнизе девятого этажа, сообщает KP.RU. Она была дома не одна. Кто-то из членов семьи находился с ней в квартире и безуспешно пытался помочь ей забраться на балкон. Крики услышали очевидцы, они же вызвали скорую и полицию.

По данным издания, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на проспекте Победы. Местные жители собрались под окнами, готовые поймать девочку, но все разрешилось благополучно.

Городская комиссия по делам несовершеннолетних начала проверку по данному факту.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна малолетнюю девочку после того, как она заплакала. Ребенок выжил, его доставили в больницу с травмами.

В Горячем Ключе Краснодарского края из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Мальчик сорвался с рук родственника, когда тот снимал белье с веревки. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени.