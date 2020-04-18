В Кирово-Чепецке избили бригаду скорой помощи

https://static.news.ru/photo/3e804b82-818d-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на коронавирус, избили в Кирово-Чепецке.

Отмечается, что когда скорая прибыла на выезд, к ней подошли двое мужчин и постучали в окно, спрашивая, в какую квартиру ходил фельдшер. Когда он отказался отвечать, они вытащили его из машины и начали бить.

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанесли побои водителю скорой помощи и врачу этой бригады, — сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что сейчас нападавших ищут. Медик находится в хирургическом отделении МСЧ-52 в состоянии средней тяжести — у него сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и лица.

Как писал NEWS.ru, фельдшер скорой помощи в Петербурге подверглась нападению пациента, к которому приехала на вызов. Мужчина набросился на медработника прямо в спецавтомобиле и нанёс телесные повреждения.