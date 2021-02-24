В Кирове задержали мужчину, пнувшего пожилого инвалида

https://static.news.ru/photo/62622340-76c4-11eb-a29e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении мужчины, который пнул инвалида в Кирове, возбудили уголовное дело по статье «Побои». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержан мужчина, ударивший инвалида при входе в магазин в Кирове. В совершении противоправного деяния подозревается 33-летний местный житель. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее стало известно, что в Кирове мужчина пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему пройти в магазин. Инцидент произошёл на Октябрьском проспекте города. На видеозаписи, появившейся в Интернете, видно, что мужчина со своей спутницей хотел войти в магазин, когда перед ними появился пожилой человек с тростью.

Разозлившись, что тот преградил им путь, парень пнул старика ногой в спину. Увидев, что тот упал, хулиган и его подруга просто обошли его и отправились дальше по своим делам. Отмечается, что пострадавший является инвалидом по слуху, писал NEWS.ru.