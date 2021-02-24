https://static.news.ru/photo/945bd0a8-7692-11eb-914d-96000091f725_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

В Кирове мужчина пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему зайти в магазин.

Инцидент случился на Октябрьском проспекте города, передаёт Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, появившейся в Интернете, видно, что мужчина со своей спутницей хотел войти в магазин, когда перед ними появился пожилой человек с тростью. Разозлившись, что тот преградил им путь, парень пнул старика ногой в спину. Увидев, что тот упал, хулиган и его подруга просто обошли его и отправились дальше по своим делам.

Отмечается, что пострадавший является инвалидом по слуху.

Ранее группа подростков напала на инвалида в Лысьве Пермского края. Инцидент, который злоумышленники засняли на видео, произошёл во дворе жилого дома. Мальчик поставил на своей странице в соцсети статус «Я крутой». Это не понравилось его одноклассникам. Компания молодых людей встретила подростка на улице, напала на него и избила, писал NEWS.ru.