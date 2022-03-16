В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией
Александр Чеков
Александр Чеков
20:14, 16 марта 2022
Михаил ПодолякФото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории сейчас начинают выходить на какой-то компромисс. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу «Украина 24», сообщает РИА Новости.
Российская сторона с начала переговоров была очень ультимативна <…>. Позиции сторон были очень разными, и мы только сейчас начали выходить на какой-то компромисс, — сказал Подоляк.
По его словам, на переговорах обсуждаются гарантии безопасности для Украины. Киев предложил другую модель договора о гарантиях безопасности, в которой будут прописаны страны-гаранты, которые будут юридически обязаны вмешаться.
Подоляк ранее сообщил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах с Россией. Он также выразил мнение, что Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах. Участник переговорного процесса отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня. Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву.