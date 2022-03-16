В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией

Позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории сейчас начинают выходить на какой-то компромисс. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу «Украина 24», сообщает РИА Новости.

Российская сторона с начала переговоров была очень ультимативна <…>. Позиции сторон были очень разными, и мы только сейчас начали выходить на какой-то компромисс, — сказал Подоляк.

По его словам, на переговорах обсуждаются гарантии безопасности для Украины. Киев предложил другую модель договора о гарантиях безопасности, в которой будут прописаны страны-гаранты, которые будут юридически обязаны вмешаться.

Подоляк ранее сообщил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах с Россией. Он также выразил мнение, что Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах. Участник переговорного процесса отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня. Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву.